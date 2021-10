Qeveria në mbledhjen e fundit u ka rekomanduar bankave që të nisin pagesat e pensioneve për muajin tetor nga sot (e mart/26-10.2021).

Pensionistët që përdorin kartela, ndërsa kanë pension deri në 11 mijë denarë do të mund ta marrin pensionin që sot, ndërkaq pensionet deri në 14 mijë denarë do të paguhen të mërkurën.

Të enjten do të paguhen pensionet deri në 18 mijë denarë, ndërsa të premten, me 29 tetor do të paguhen pensionet mbi 18 mijë denarë.