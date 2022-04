Depot e Velesit “Maslodajna” janë të mbushura me vaj për gatim, ndërsa raftet nëpër markete janë bosh, vaj nuk ka. E tillë është situata në Shkup, Manastir dhe qytete të tjera të vendit. Më shumë se 500 ton vaj gatimi të ambalazhuar është gati për shitje, por interesi për të është i vogël. Kjo mungesë interesi vjen pasi shteti hoqi dorë nga fitimi – TVSH-ja, por edhe i kufizoi tregtarët të kenë marzh për këtë produkt bazë, së bashku me miellin e tipit 400.

“Kemi rezerva të mjaftueshme të vajit të gatimit. Ne si prodhuesi më i madh i lulediellit e kemi siguruar veten dhe nuk jemi të varur nga importi në këtë periudhë. Qytetarët nuk duhet të shqetësohen, ne punojmë në vazhdimësi dhe plotësojmë nevojat e tregut. Çdo tregtar që do të kontaktojë mund të marrë vaj gatimi, çdo ditë. Ne nuk vrapojmë për të siguruar vaj të rafinuar. Nuk presim që Serbia apo ndonjë shtet tjetër të lejojë eksportin e vajit. A do të lejohet, ne kemi sasi të mjaftueshme për të plotësuar nevojat e tregut të Maqedonisë”, tha Goran Lazov, drejtor i përgjithshëm i “Maslodajna”.

Ai tha se kanë katër vite që punojnë si fabrikë për të kthyer lulediellin, por edhe repen e vajit në arat e Maqedonisë, për të pasur lëndë të parë për punë. Garantoni shpengimin, siguroni materialin e farës, ndihmën e plehrave. Por ata janë ende të varur nga importi i lulediellit.

“Konsumatorët duhet të dinë se kriza nuk do të përfundojë në një apo dy muaj, por do të zgjasë shumë. I referohet çmimit të vajit të gatimit. Nuk do të bjerë në të ardhmen e afërt. Nëse stabilizohet me këtë, çmimin aktual, do të jetë mirë”, tha Lazov.