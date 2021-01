Ditën e djeshme, moderatorja Luana Vjollca mori vëmendje të madhe me rrjete sociale pasi u shfaq si rrallëherë me një look ndryshe.

Luana vendosi t’i presë flokët shkurt dhe pamja e saj e re u pëlqye shumë nga fansat.

Si gjithmonë super seksi, ajo pozoi para kamerës ndërsa shkrimi që i vendosi fotos ishte:

“Një femër që pret flokët…”, teksa priti që t’i plotësonin fjalinë.

“Një femër që pret flokët është gati për të ndryshuar jetën e saj.”– ia plotësoi fjalinë një ndjekëse, ndërsa Luana e miratoi duke shkruar “Korrekt.

Mirëpo, të gjithë e dimë se një ndryshim kaq drastik ndodh zakonisht kur një femër ndahet dhe është gati për të nisur një jetë të re.

Por detaji që shton dyshimet është fakti që Luana nuk e ndje më partnerin e saj Krenar Cocaj në Instagram.

Ky mund të jetë gjithashtu një tregues tjetër që ajo nuk i ka mirë punët me zemrën!

Shpresojmë që gjithçka të jetë momentale dhe gjërat të zgjidhen mes çiftit shumë të dashur për publikun shqiptar, të cilët megjithëse s’e kanë pranuar kurrë lidhjen e tyre, gjithmonë flitet për ta.