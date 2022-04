Mbrëmja më e madhe vjetore e vlerësimit të muzikës, “Grammy Awards 2022”, është mbajtur të dielën pas mesnate.

Artistë të shumtë e kompozitorë janë shpërblyer me çmime në sajë të të arriturave vjetore në fushën e muzikës.

Edicioni i 64-të i çmimeve “Grammy” u mbajt në MGM Grand Garden Arena të Las Vegasit.

Dy nga çmimet kryesore: “Incizimi muzikor i vitit” dhe “Kënga më e mirë e vitit” kanë shkuar në duart e grupit Silk Sonic.

Ndërkohë “Albumi i vitit” shkoi për Jon Batiste, gjersa “Artisti i ri më i mirë i vitit” u shpall senzacioni Olivia Rodrigo.

Kjo është lista e plotë e fituesve sivjet në “Grammy Awards”:

INCIZIMI MUZIKOR I VITIT

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

KËNGA E VITIT

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

ALBUMI I VITIT

“We Are,” Jon Batiste

ARTISTI I RI MË I MIRË

Olivia Rodrigo

PERFOROMANCA MË E MIRË SOLO E ZHANRIT POP

“Drivers License,” Olivia Rodrigo

PERFOROMANCA MË E MIRË DUO/GRUP E ZHANRIT POP

“Kiss Me More,” Doja Cat feat. SZA

ALBUMI MË I MIRË TRADICIONAL I ZHANRIT POP

“Love for Sale,” Tony Bennett & Lady Gaga

ALBUMI MË I MIRË I ZHANRIT POP

“Sour,” Olivia Rodrigo

KËNGA MË E MIRË RITMIKE

“Alive,” Rüfüs Du Sol

ALBUMI MË I MIRË I ZHANRIT RAP

“Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator

PERFORMANCA MË E MIRË E ZHANRIT RAP

“Family Ties,” Baby Keem, Kendrick Lamar

KËNGA MË E MIRË E ZHANRIT RAP

“Jail,” Kanye West, Jay-Z

ALBUMI MË I MIRË LATIN

“Mendó,” Alex Cuba

ALBUMI MË I MIRË URBAN

“El Último Tour Del Mundo,” Bad Bunny

PERFORMANCA MË E MIRË AMERIKANE

“Cry,” Jon Batiste

BPERFORMANCA MË E MIRË E ZHANRIT R&B

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

“Pick Up Your Feelings,” Jazmine Sullivan

KËNGA MË E MIRË E ZHANRIT R&B

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

ALBUMI MË I MIRË I ZHANRIT R&B

“Heaux Tales,” Jazmine Sullivan

PERFOROMANCA MË E MIRË SOLO E ZHANRIT COUNTRY

“You Should Probably Leave,” Chris Stapleton

PERFOROMANCA MË E MIRË DUO/GRUP E ZHANRIT COUNTRY

“Younger Me,” Brothers Osborne

KËNGA MË E MIRË E ZHANRIT COUNTRY

“Cold,” Chris Stapleton

ALBUMI MË I MIRË I ZHANRIT COUNTRY

“Starting Over,” Chris Stapleton

PERFORMANCA MË E MIRË E ZHANRIT ROCK

“Making a Fire,” Foo Fighters

KËNGA MË E MIRË E ZHANRIT ROCK

“Waiting on a War,” Foo Fighters

ALBUMI MË I MIRË I ZHANRIT ROCK

“Medicine at Midnight,” Foo Fighters.