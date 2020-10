Maqedoni

Kuvendi sjell vendim: Mbajtja e maskës në ambient të hapur e detyrueshme

Me akuza të ndërsjella se kush është fajtor për situatën aktuale me virusin korona në Maqedoninë e Veriut përfundoi seanca parlamentare në të cilën u miratuan ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse. Ndryshimet e ligjit u miratuan me 53 vota PËR, 26 abstenime...