Kryeministri çek Petr Fiala njoftoi se Këshilli i Bashkimit Evropian ka vendosur të nisë negociatat e anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

“Po bëjmë një hap të rëndësishëm përpara në afrimin e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Ky është një sukses i madh për presidencën tonë”, ka shkruar Fiala në Twitter.

Ai bëri të ditur se në Bruksel do të takohet me liderët e dy vendeve për të diskutuar për fazat e ardhshme në rrugën drejt Bashkimit.

