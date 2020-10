Marrja shtesë e kripës mund të çojë në presion të lartë të gjakut, bllokimin e arterieve dhe dëmtimin e enëve të gjakut. Nga ana tjetër, mund të zvogëlojë rrjedhën e gjakut në trupin tuaj, duke përfshirë zonën tuaj të legenit. Nëse kjo ndodh, do të ketë ndalim të rrjedhjes së gjakut në legen. Kjo është një nga shkaqet kryesore të mosfunksionimit të ereksionit

Konsumimi i tepërt e natriumit nuk është e mirë për shëndetin. Mund të shkaktojë shumë sëmundje kronike duke përfshirë hipertensionin dhe sëmundjet e zemrës. Një studim në Institutin e Mjekësisë Mjedisore (IMM), Karolinska Institutet, Stokholm, Suedi, thotë se konsumimi i lartë i natriumit mund të lidhet gjithashtu me një rrezik në rritje të zhvillimit të diabetit të tipit 2 dhe Diabetit Autoimun Latent. Studiuesit kanë parë një rritje mesatare prej 43 për qind të rrezikut të zhvillimit të diabetit të tipit 2 për çdo gram shtesë të natriumit të konsumuar në ditë. Por a e dini se kripa shtesë mund të ndikojë gjithashtu në performancën tuaj seksuale?

PERFORMANCA SEKSUALE E BURRAVE. Marrja shtesë e kripës mund të çojë në presion të lartë të gjakut, bllokimin e arterieve dhe dëmtimin e enëve të gjakut. Nga ana tjetër, mund të zvogëlojë rrjedhën e gjakut në trupin tuaj, duke përfshirë zonën tuaj të legenit. Nëse kjo ndodh, do të ketë ndalim të rrjedhjes së gjakut në legen. Kjo është një nga shkaqet kryesore të mosfunksionimit të ereksionit. Ju duhet rrjedhja e duhur e gjakut në penis për një performancë të mirë seksuale. Nëse po përballeni me një problem të tillë kontrolloni presionin e gjakut.

PERFORMANCA SEKSUALE E GRAVE. Edhe gratë duhet të shmangin sasinë e lartë të kripës në pjatën tuaj. Ato mund të përjetojnë probleme në zgjim për shkak të zvogëlimit të rrjedhjes së gjakut në zonën vaginale. Çështje të tjera që mund të shfaqen janë thatësia e vaginës dhe orgazma më pak e shpeshtë. Konsumimi i tepërt i kripës siç e përmendëm më parë, shkakton hipertension. Kjo çon në lodhje dhe letargji. Gratë gjithashtu mund të ndihen shumë të lodhura kur kryejnë marrëdhënie, kështu përpjekja e tyre seksuale mund të ulet dhe si rezultat mund të humbasin interesin për marrëdhënie intime me partnerin.

KËSHILLA PËR NJË JETË TË SHËNDETSHME SEKSUALE. Ka shumë mënyra për të patur një jetë të shëndetshme seksuale dhe mbajtja e shëndetshme e niveleve të presionit të gjakut është një prej tyre. Kushtojini rëndësi konsumimit të kripës dhe gjithmonë kini kujdes me sasinë e kripës që hani. Në këtë mënyrë ju do të ulni ndjeshëm rrezikun e presionit të lartë të gjakut. Kontrolloni veten rregullisht për sasinë e sheqerit të lartë në gjak, për nivelet e kolesterolit, hipertensionin dhe bëni aktivitete fizike rregullisht. Kjo do t’ju ndihmojë të shmangni shumë sëmundje, të cilat mund të ulin dëshirën tuaj seksuale, në distancë. Nëse jeni i shëndoshë, bini menjëherë në peshë. Ju mund ta bëni këtë duke adoptuar një mënyrë jetese të shëndetshme. Kjo gjithashtu do t’ju ndihmojë të shijoni një jetë të shëndetshme seksuale.