Udhëheqësit shtetëror në Maqedoninë e Veriut kanë reaguar pas fitores së Përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut ndaj asaj të Italisë, në kuadër të kualifikimeve për botërorin “Katar 2022”.

Kryeministri i RMV-së Dimitar Kovaçevski, ka shkruar se kjo fitore është rezultat i punës dhe mundit, por mbi të gjitha i dashurisë për fanellën e përfaqësueses.

“Një fitore e pabesueshme që është rezultat i shumë punës dhe mundit, por mbi të gjitha dashurisë për fanellën e kombëtares. Urime trajnerit Milevski dhe gjithë skuadrës, nuk do ta harrojmë kurrë këtë mbrëmje”, ka shkruar mes tjerash Kovaçevski.

Ndërsa presidenti Stevo Pendarovski, në postim në Twitter, pasi e ka uruar përfaqësuesen për fitoren ndaj Italisë, i ka dërguar mesazh edhe Cristiano Ronaldos, me kombëtaren të cilën do të duhet të luajë Maqedonia e Veriut për një vend në “Katar 2022”.

“Përgatitur Cristiano, ti e ke radhën”, ka shkruar Pendarovski në Twitter, i cili e ka shpërndarë një postim të “UEFA EURO 2024” për triumfin e Maqedonisë së Veriut në ndeshjen e mbrëmshme.

Get ready @Cristiano, you are next! #WorldCupQualifiers 🇲🇰⚽️💪🏻 https://t.co/AuThwdTHDj

— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) March 24, 2022