Bisera Kostadinovska Stojçevska, ish-ministre e Kulturës nga SDS, është “Marija Antoaneta” e re, përmes mënyrës së shpenzimit të saj, qytetarët do të mund të konkludojë pse flasim për shtet të grabitur.

Eshte e qarte qe SDS si qeveri nuk kurseu asnje shpenzim, nga gjerat me te zakonshme e deri te tenderat, gjithcka u shpenzua sikur nuk kishte te neserme, apo si shprehja e famshme e Marija Antoaneta “nese nuk ka buke, jepuni atyre”. ëmbëlsira” në rastin e Maqedonisë me SDS-në për popullin nuk kishte as bukë, as ëmbëlsira, por Bisera Kostadinovska Stojçevska kishte gjithçka.

Ndiqeni konferencën tonë për media sot në ora 11.15, thuhet në njoftimin e VMRO-DPMNE-së.