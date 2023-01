Big Brother Vip është kthyer në programin realityshow më të ndjekur në Shqipëri. Thuajse të gjithë njerëzit e ekranit kanë dhënë një koment në lidhje me situatat që po zhvillohen aty me në qendër Luiz Ejllin, ku thuajse gjithë banorët i janë kthyer kundër.

Një reagim ka ardhur dhe nga moderatorja e Top Channel, Fjoralba Ponari e cila i cilëson si kope banorët VIP të shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Ajo theskoi se tek ta mungon komunikimi, nuk kanë intelekt dhe po japin shembullin më të shëmtuar të mundshëm sesi duhet të sillesh.

Postimi i moderatores:

Ndjese qe nuk kam qene aktive ne ig, se kam pasur giera te tjera neper duar keto 2 dite pervec pultit te tv.

Kete vit kam giithe luksin e botes ge te mos ndikohem emocionalisht, sepse nuk kam raporte te aferta me askend aty brenda si dhe ti ndahem me dite tv, ndryshe nga vitin e shkuar.

Mgith me kerkesen tuaj, u futa dhe pashe diku te 10 video pak a shume, ndoshta jo mjaftueshem per ju, por miaftueshem per mua per te konstatuar qe giendja aty eshte e mierueshme dhe aspak njerezore.

Te vesh ne tabele qitje nje individ me justifikimin qe po ” e denon” aq me teper ne kope ( po po kope, sepse vetem

civil nuk po tregohen ata aty) nuk eshte fare Njerezoreeee dhe jep shembull me te shemtuar, jo qytetar te mundshem per gilthe ata qe i ndjekin e influencohen nga ekrani.

Dhuna verbale dhe fizike pa dallime glinore, eshte absolutisht e patolerueshme che e pajustifikueshme!!!!!

Komunikimi sikur jane ne kohen e shpellave, rrahin gioksin, ulerasin, qellojne. Intelektin as po lodhem ta komentoj, se qe kur ja jep me me sa ke ne koke ne vend qe te argumentosh, e ke humbur

diskutimin.