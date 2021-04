-Zgjimi i fantazmave nga e kaluara, përfshirë idenë e ndryshimit të kufijve, është një ide e rrezikshme dhe nuk duhet të vihet në tryezë, u tha sot në Shkup zëvendës ministri i Jashtëm i Sllovakisë, Martin Klus, transmeton Alsat. Klus tha se Sllovakia mendon që Maqedonia e Veriut dhe dhe Shqipërisë duhet të nisin së bashku negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

“Ne besojmë se të dy vendet, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duhet të fillojnë negociatat së bashku, kështu që është më e lehtë për të dy vendet, por edhe më e lehtë për ne. Kjo do ta bëjë më të lehtë për ne që të ndajmë përvojat tona, përfshirë ato që kemi pasur në Sllovaki, të cilat nuk janë vetëm pozitive, natyrisht. Unë jam i sigurt se nëse të dy vendet fillojnë negociatat së bashku, të dy do të bëhen anëtare të BE shumë më shpejt. Ky është qëllimi ynë strategjik në Sllovaki”, tha mes tjerash Klus