SHBA, Rusia dhe Kina mbeten vendet më të fuqishme të planetit, ashtu si vendet e tjera kanë parë që pozicionet e tyre bien, sipas renditjes globale të këtij viti në fuqi.

Renditja, botuar nga US News and World Report, shikon ndikimin e një kombi, si dhe fuqinë e tij politike, ekonomike dhe ushtarake. Renditja është pjesë e studimit të saj vjetor “Vendet më të Mira”, i cili vlerëson 80 vende bazuar në përgjigjet nga 21,000 njerëz.

Këto janë 10 shtetet më të fuqishme në botë, sipas renditjes së vitit 2020:

10.Arabia Saudite

Arabia Saudite ra një vend në krahasim me vitin e kaluar, kur u rendit në vendin e 9-të.

US News e quan atë “gjigandi i Lindjes së Mesme” për shkak të tokës së saj tokësore, dhe vë në dukje rëndësinë e tij për myslimanët.

“Miliona muslimanë të devotshëm nga e gjithë bota marrin pjesë në një pelegrinazh në Mekë çdo vit.”

9.Koreja e Jugut

Koreja e Jugut u rendit në vendin e 10, një vend më të ulët, vitin e kaluar. US News vuri në dukje konfliktin e vazhdueshëm me Korenë e Veriut.

8.Izraeli

Izraeli gjithashtu u rendit në vendin e 8-të vitin e kaluar.

“Për madhësinë e tij relativisht të vogël, vendi ka luajtur një rol të madh në çështjet globale. Vendi ka një ekonomi të fortë, monumente me rëndësi për disa fe dhe marrëdhënie të tendosura me shumë nga fqinjët e saj arabë,” tha US News.

7.Japoni

Japonia u rendit gjithashtu në vendin e 7-të vitin e kaluar.

US News e quan atë “një nga kombet më të arsimuar dhe teknologjinë teknike më të avancuar në botë”.

6.Franca

Pozicioni i Francës është i pandryshuar në krahasim me vitin e kaluar.

US News tha: “se është e vështirë të mbivlerësohet ndikimi që Franca ka në botë, si në të kaluarën ashtu edhe sot.

“E vendosur në Evropën Perëndimore, Franca është një nga vendet më të vjetra në botë, dhe shtrirja e saj shtrihet në të gjithë globin përmes shkencës, politikës, ekonomisë dhe mbase mbi të gjitha, kulturës. Duke filluar nga Mesjeta, Franca evoluoi përmes mbretërisë, perandorisë dhe më në fund, në një republikë. Ishte një nga vendet e para që mbroi të drejtat e individit “.

5.Mbretëria e Bashkuar

Mbretëria e Bashkuar gjithashtu u rendit në vendin e 5-të vitin e kaluar.

US News e quan atë “një komb shumë të zhvilluar që ushtron një ndikim të konsiderueshëm ndërkombëtar ekonomik, politik, shkencor dhe kulturor”.

Ai gjithashtu vuri në dukje votën e vendit për t’u larguar nga Bashkimi Evropian dhe tha se kjo “nxiti në ankth për rolin e vendit në skenën globale.”

4.Gjermania

Gjermania gjithashtu u rendit e 4-ta në 2019-ën.

“Gjermania, si kombi më i populluar në Bashkimin Evropian, posedon një nga ekonomitë më të mëdha në botë dhe ka parë që roli i saj në bashkësinë ndërkombëtare të rritet në mënyrë të qëndrueshme që nga ribashkimi,” tha US News.

3.Kina

Pozicioni i Kinës nuk ka ndryshuar që nga viti i kaluar.

US News thotë se është “shtëpi e një prej civilizimeve më të vjetra në botë” dhe thotë se është “më e populluara në botë dhe konsiderohet si e dyta më e madhe nga masa tokësore”.

2.Rusia

Rusia gjithashtu u rendit e dyta vitin e kaluar.

Shkalla e Rusisë është e vështirë të imagjinohet, “tha US News.

“Është vendi më i madh në botë me masën tokësore – gati dy herë më i madh se Kanadaja, vendi i dytë më i madh në botë – dhe mbulon të gjithë Azinë veriore dhe pjesën më të madhe të Evropës Lindore. Ai ndan kufijtë tokës me më shumë se një duzinë vendesh, dhe ndan kufijtë detarë me Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara “.

1.Shtetet e Bashkuara

SHBA ruan pozicionin e saj si vendi më i fuqishëm në botë.

US News e quan atë “fuqia më dominuese ekonomike dhe ushtarake në botë” dhe vë në dukje tani “ngulitjen kulturore përfshin botën” falë prodhimit të filmave, TV dhe muzikës.

Ai gjithashtu vuri në dukje se qëndrimet e Presidentit Donald Trump mbi emigracionin dhe tregtinë “kanë ngritur pyetje në të gjithë botën, përfshirë nga aleatët më të afërt të vendit, për kursin e ardhshëm të vendit në skenën globale”.