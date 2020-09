Kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive, Zharko Karaxhovski, sot në servisin publik tha se kriza me coronavirusin nuk do të kalojë shpejt dhe se do të zgjas edhe vitin e ardhshëm.

“Sigurohuni që kjo ‘mrekulli’ kriza me coronavirusin e cila na ka kapur në fillim të vitit do të zgjasë deri në vitin e ardhshëm kalendarik.

Ne duhet të jemi të përgatitur për parandalim, jo ​​për vaksina. Kur do që të vijë vaksina, ajo është e mirëpritur dhe shteti do të bëjë pjesën e vet dhe do të sigurojë sasinë që do të jetë në dispozicion në atë kohë.

Le të shpresojmë që vitin e ardhshëm kalendarik në këtë kohë të kemi vaksinën para syve”, tha Karaxhovski