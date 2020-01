Prokurori republikan, Ljubomir Joveski edhe një herë porositi të akuzuarin e parë në rastin “Haraçi”, Bojan Jovanovski, që për kërcënimet duhet të flas në seancat e ardhshme gjyqësore. Jovevski nuk do ta thërrasë Bokin 13 në Prokurori, siç kërkoi i akuzuari në një letër.

Shefi i prokurorisë shmang marrjen në pyetje sepse rasti “Haraçi” është në gjykim e sipër dhe kjo mund të paraqet ndërhyrje në proces gjyqësor.

“Procesi është në fazën e gjykimit dhe çdo i pandehur që ka informacione dhe prova të caktuara që mund të përdoren nga mbrojtja në këtë pikë është më së miri dhe është më e rëndësishme që të paraqiten në seancë gjyqësor. Në përputhje me rrethanat, në këtë pikë kur rasti është në gjykim nuk është mirë që prokurori publik të takohet me personin për të cilin aktakuza është në fuqi dhe po vijon procesi gjyqësor, kjo do të paraqiste ndërhyrje të prokurori publik në procedurë ku po vendoset për fakte dhe rrethana të caktuara në lidhje me përgjegjësitë penale të të akuzuarve. Këto gjëra duhet të shkojnë nën korniza të ligjit dhe institucioneve”-tha prokurori Ljubomir Joveski për Alsat.