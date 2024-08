Udhëheqësi suprem iranian Ali Khamenei do të kryejë sot lutjet e ceremonisë mortore për Ismail Haniyeh, liderin e Hamasit të vrarë dje në Teheran nga një raketë izraelite. Këtë e ka bërë të ditur transmetuesi shtetëror Press TV, duke konfirmuar se varrimi do të bëhet në kryeqytetin iranian.

Sipas burimeve të cituara nga mediat izraelite, Irani njoftoi dje mbylljen e hapësirës së tij ajrore deri në orën 5 të mëngjesit me orën tonë.

Analistët ushtarakë raportojnë se Teherani gjithashtu ka informuar kohët e fundit Katarin dhe Arabinë Saudite për qëllimin e tij për të kryer një sulm kundër Izraelit, duke kërkuar nga Doha dhe Riadi që të mos lejojnë shtetin hebre apo Shtetet e Bashkuara të përdorin hapësirën e tyre ajrore.

Khamanei urdhëroi Iranin të godiste Izraelin drejtpërdrejt në përgjigje të vrasjes së liderit të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran. Këtë e raportoi Neë York Times, duke cituar tre zyrtarë iranianë të njohur me urdhrin. Kjo ka ndezur alarmin në botë për pasojat e sulmit. Rusia, Kina dhe vendet arabe dënojnë shtetin hebre. Veprimi i qeverisë Netanyahu zbaton strategjinë e atentateve në shënjestër dhe është një poshtërim për imazhin e ajatollahëve iranianë.

Mijëra njerëz marshuan në Stamboll pas lutjeve të mbrëmjes për vdekjen e udhëheqësit të Hamasit, Haniyeh, i vrarë në Teheran në një sulm për të cilin lëvizja islamike palestineze dhe Irani fajësuan Izraelin. Një turmë e mbushur me njerëz u mblodh jashtë xhamisë në lagjen konservatore të Fatih, duke valëvitur flamujt turq dhe palestinezë dhe duke brohoritur mesazhe anti-izraelite.

“Izrael, vrasës, largohu nga Palestina”, bërtitën protestuesit, të cilët marshuan për gati dy kilometra në përgjigje të thirrjes së OJQ-së kryesore islamike të Turqisë, IHH. Disa protestues dogjën një flamur izraelit.

“Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe NATO do të mposhten”, shkruhej në një mesazh me gërma të bardha në dy pankarta të mëdha të zeza në turqisht dhe anglisht.

Në sulmin në Bejrut vdiq edhe këshilltari ushtarak iranian Milad Bedi, një këshilltar i Gardës Revolucionare (pasdaran) dhe ishte në ndërtesën ku Izraeli goditi Shukr, dhe trupi i tij u identifikua disa orë më parë.

Teherani po përgatit një përgjigje dhe po mobilizon milicitë rajonale nga Libani në Jemen për të sulmuar Izraelin. Shtetet e Bashkuara, nën Sekretarin e Shtetit Blinken, thonë se nuk ishin “as të përfshira dhe as të informuara” dhe këmbëngulin për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza si një “imperativ” i menjëhershëm.

Kremlini thotë se vrasja e Haniyeh ‘pengon paqen’. Ndërsa për Berlinin ‘logjika e reprezaljeve është e gabuar’, krahu ushtarak i Hamasit, njofton ‘pasoja të mëdha në të gjithë rajonin’. Dhe liderët e Iranit drejtojnë gishtin drejt Izraelit: ‘Ne do t’i bëjmë ata të pendohen për atë që bënë’.

“Ne u kemi dhënë goditje shkatërruese të gjithë armiqve tanë”, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një deklaratë publike pas mbledhjes së kabinetit të sigurisë.

“Heshtje zyrtare në Izrael, asnjë marrje e përgjegjësisë nga qeveria dhe IDF”, pas vrasjes së liderit politik të Hamasit Ismail Haniyeh gjatë natës në Teheran. Kështu tha Radio Ushtarake e Izraelit.

Televizioni shtetëror iranian raporton se vrasja e Ismail Haniyeh do të vonojë marrëveshjen e armëpushimit dhe lirimin e pengjeve në Gaza me disa muaj dhe do të provokojë hakmarrje nga grupet e mbështetura nga Irani në rajon. Zyrtarët iranianë theksojnë se deklaratat në televizionin shtetëror pasqyrojnë pikëpamjet e liderit suprem Khamenei dhe qeverisë.