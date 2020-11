Ilaçi Favira apo Favimol, me emrin gjenerik Favipivir do të jenë në dispozicion në barnatore të Maqedonisë këtë javë, pasi Agjencia e Ilaçeve dhe Pajisjeve Mjekësore miratoi importin dhe disponueshmërinë për trajtimin e pacientëve.

“Duke ndjekur situatën aktuale me të cilën po përballemi me Covid-19, mbështetur nga kërkesat në rritje të mjekëve të përfshirë në trajtimin e kësaj sëmundjeje, për disponueshmërinë e ilaçit, Agjencia e Ilaçeve dhe Pajisjeve Mjekësore aprovoi importin dhe disponueshmërinë e ilaçit favorizues për pacientët”, thonë nga Malmed.

Pacientët do të mund të marrin ilaçin vetëm me reçetë dhe me rekomandim të mjekut. Ilaçi nuk është e aprovuar për indikacionin e trajtimit të Covid-19, kështu që në këtë drejtim, ekspertët apelojnë tek pacientët që të mos e përdorin këtë ilaç me bindjen e tyre dhe pa rekomandim të mjekut.