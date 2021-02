Grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së sot ka njoftuar se e mbështet kryetarin aktual të partisë Hristijan Mickoski. Mbështetja e grupit parlamentar vjen pas thirrje së një pjesë të anëtarësisë së partisë për kongres të jashtëzakonshëm të saj.

“Ne deputetët e VMRO-DPMNE-së, si të zgjidhur të popullit në shtëpinë ligjvënëse, si shembull kemi punën në interes të popullit për një ekonomi me të mirë, shëndetësi më të mirë, siguri juridike më të mirë, përmes zhveshjes së pushtetit aktual i cili e shndërroi shtetin në një regjim hibrid., me korrupsionin më të lartë në Evropë. Në këtë kontekst, deputetët e japin mbështetjen e parezervë udhëheqjes së VMRO-DPMNE-së dhe kryetarit të partisë, që me veprim të përbashkët dhe të koordinuar të arrijmë që sa më shpejtë ta rrëzojmë pushtetin aktual, i cili nuk është pjesë e zgjidhjes, por është pjesë e problemit të qytetarëve maqedonas, posaçërisht në pjesën e ekonomisë, shëndetësisë, arsimit”, thuhet mes tjerash në komunikatën e Grupit të deputetëve të VMRO-DPMNE-së.