Nga data 15 nëntor deri më 15 mars duhet të kenë të përshkruara pajisje dimërore, në përputhje me dispozitat e përcaktuara në Rregulloren për pajisjen e detyrueshme të automjeteve, biçikletave dhe mjeteve parzmore për pjesëmarrje të sigurt në komunikacionin rrugor, si dhe traktorë për kryerjen e sigurt të punëve bujqësore. dhe punë pyjore (d.m.th. Fletorja Zyrtare nr. 31 e vitit 2010).

Sipas Rregullores, si pajisje dimërore për mjete motorike me peshën maksimale të lejuar që nuk kalon 3.500 kg. Sigurisht:

• goma dimërore në të katër rrotat, me një thellësi minimale të hapit prej katër milimetra në perimetër dhe gjerësi;

• goma me profil veror në të katër rrotat me thellësi të shkelit në perimetër dhe gjerësi, me një minimum prej të paktën 4 mm, nëse automjeti në komplet ka zinxhirë dëbore të madhësisë adekuate për rrotat lëvizëse ose mjete të tjera të përshtatshme.

Pajisjet dimërore për mjete motorike me lëvizje me katër rrota (4 x 4) nënkupton:

• goma dimërore në të katër rrotat, me një thellësi minimale të hapit prej 6 mm në perimetër dhe gjerësi; • goma me profil veror në të katër rrotat me thellësi shkelëse në perimetër dhe gjerësi minimalisht 4 mm, nëse automjeti në komplet ka zinxhirë dëbore dhe në rast se kanë një lëvizje të përhershme, zinxhirët e borës duhet të kenë të paktën boshti i pasmë, dhe në rastin e një ngasjeje të palosshme, zinxhirët e borës duhet të jenë të paktën në boshtin e kyçur përgjithmonë.

Si pajisje dimërore për mjete motorike me masën maksimale të lejuar që tejkalon 3500 kg. kuptohet:

• goma dimërore në rrotat lëvizëse me një thellësi minimale të hapit 6 mm në perimetër dhe gjerësi. • goma me profil veror në të katër rrotat, me thellësi të shkelës, perimetër dhe gjerësi të paktën 4 mm, nëse automjeti është i pajisur me zinxhirë dëbore të një madhësie adekuate për rrotat lëvizëse ose mjete të tjera të përshtatshme; • autobusët dhe mjetet motorike të mallrave që për arsye teknike nuk mund të vendosin zinxhirë dëbore në rrotat lëvizëse duhet të kenë goma dimërore në rrotat lëvizëse dhe një mjet manual – një lopatë.

Gomat e dimrit janë ato goma që kanë shenjat “MS”, “M+S”, “M & S” në anët e tyre dhe një simbol bore në një mal të stilizuar me tre maja.

Në përputhje me Rregulloren aktuale për pajisjen e detyrueshme të automjeteve, është e ndaluar vendosja e gomave me kunj në automjetet në komunikacionin rrugor.

Apelojmë tek qytetarët që të respektojnë obligimin ligjor për posedim të pajisjeve dimërore, sepse në këtë mënyrë mundësojmë qarkullim të qetë dhe të sigurt në rrugë në kushte dimërore.