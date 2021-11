Gjermania po përballet me një numër rekord të rasteve me koronavirusin e ri derisa vendet në të gjithë Evropën po shqyrtojnë masa më të ashpra për të parandaluar një valë të re të të infektuarve. Instituti gjerman “Robert Koch” njoftoi më 15 nëntor për më shumë se 34 mijë raste të reja me COVID-19.

Që nga fillimi i pandemisë në mars të vitit 2020, mbi 5 milionë persona janë infektuar ndërsa numri i viktimave ka arritur në mbi 97.000.

Vala e katërt e pandemisë po bëhet një pjesë çështje kyçe e Qeverisë së ardhshme, derisa tri parti po negociojnë për të formuar atë pas zgjedhjeve të shtatorit.

Social Demokratët, të Gjelbërit dhe FDP-ja po konsiderojnë masa më të ashpra nëse formojnë një qeveri, por është e paqartë se cilat janë ato.

Një projektligj i planifikuar për t’u votuar në fund të kësaj jave mund të zgjerojë rregullat pasi po planifikohet që të kërkohet testi negativ për COVID-19, dëshmi të shërimit ose vaksinimit në transportin publik, si dhe në vendet e punës.

Parlamenti do ta votojë projektligjin në mënyrë që të hyjë në fuqi përpara skadimit të gjendjes së jashtëzakonshme në Gjermani më 25 nëntor. Përveç rregullave mbarëkombëtare, ligji i ri synon t’u japë 16 shteteve të Gjermanisë më shumë mundësi për të trajtuar pandeminë.

Gjithashtu po planifikohet që të ketë më shumë kufizime për të pavaksinuarit. Shkalla e vaksinimit në Gjermani është 67 për qind.

Sa i takon vendeve tjera, Italia u kërkon punëtorëve që të vaksinohen, ndërsa Austria u bë vendi i parë në Bashkimin Evropian që vendosi masën e izolimit për të pavaksinuarit.

Ndërkohë, Franca ka vendosur sërish rregullën e mbajtjes së detyrueshme të maskave dhe ka ashpërsuar kërkesat e hyrjes nga një sërë vendesh, ndërsa Holanda ka vendosur masën e izolimit të pjesshëm.