“Efikasitetin e vaksinave kundër Kovid-19 e vërtetojnë shumë analiza. Vaksinat mbrojnë nga një formë e rëndë e sëmundjes, nga hospitalizimet dhe rezultati me vdekje. Analizat e Ministrisë së Shëndetësisë përcaktuan se midis 79 dhe 81 për qind të pacientëve të hospitalizuar me COVID-19 janë të pavaksinuar”.

Kështu ka shkruar në faqen e tij në Facebook, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Ai thekson se hulumtimi i Civika mobilitas konfirmon se në këto tre muaj e gjysmë ka 14.500 më pak të infektuar, 4.595 më pak hospitalizime javore, vaksinimi e ka zvogëluar hospitalizimin midis 37,9 për qind dhe 46,5 për qind, ndërsa shpenzimet për hospitalizim në pesë javët e fundit nga vala e deltës janë më të ulëta për 2,8 milionë euro.

“Vaksinimi kundër Kovid-19 është i rëndësishëm dhe do të ndihmojë ta parandalojë pandeminë. Vaksinat funksionojnë së bashku me sistemin tuaj imunitar, në mënyrë që do të përgatiteni të luftoni kundër virusit nëse i ekspozoheni atij. Kovid-19 mund të ketë komplikime serioze, të rrezikshme për jetën dhe nuk ekziston mënyrë që të mësohet se si do të ndikojë virusi tek ju. #Vaksinohu! Me vaksinën e mbroni veten, miqtë, familjen dhe i mbroni të tjerët rreth jush”, shkroi Filipçe.