Një tjetër shtetas i Maqedonisë është i infektuar me coronavirus. Bëhet fjalë për një shtetas të Maqedonisë që është në Francë. Këtë e konfirmoi Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe.

Ai siguron se situata është e qëndrueshme për të dy shtetasit e Maqedonisë, pasi më parë kishte edhe një shtetas të Maqedonisë që lundronte në Japoni i cili ishte infektuar me coronavirus.

“Shëndeti i qytetarit tonë, i cili ndodhet në spital në Japoni, është i qëndrueshëm. Megjithëse është pozitiv me coronavirusin, fotografia e tij klinike është me të vërtetë e lehtë dhe është në gjendje të mirë shëndetësore, pa rreziqe serioze. Qytetari ynë në Francë është në të njëjtën gjendje të qëndrueshme shëndetësore me një pamje të ngjashme klinike të lehtë”, thotë Filipçe.

Në anijen në Japoni ka edhe dy shtetas të Maqedonisë.