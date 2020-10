Nën një qiell të ndezur me fishekzjarrë, spektatorë me maska u mblodhën për të parë në Dubai thyerjen e rekordit për shatërvanin më të madh të ujit në botë. Shatërvani i ri Palm ndodhet në ishullin Palm Jumeirah në formë palme të bërë nga njeriu dhe mbulon një sipërfaqe prej 1.335 metra katrorë. Aty ka më shumë se 3,000 drita LED dhe mund të “shpërndajë” ujë deri në 105 metra lartësi. Shatërvani nuk është vetëm një burim argëtimi, por është gjithashtu miqësor me mjedisin. “Palm Fountain” do të jetë e hapur gjatë gjithë vitit dhe do të ketë 20 shfaqje të ndryshme dhe muzikë të sinkronizuar çdo ditë duke luajtur një larmi zhanresh duke përfshirë muzikë pop, klasike dhe arabe.