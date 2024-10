Në vend sot festohet 23 tetori, Dita e Luftës Revolucionare Maqedonase. Në këtë ditë të vitit 1893, në Selanik u themelua Organizata e Brendshme Revolucionare Maqedonase Odrine (VMRO), me qëllim që të fitonte autonominë e Maqedonisë përmes një lufte revolucionare.

Kulmi i veprimtarisë së VMRO-s është organizimi i Kryengritjes së Ilindenit në vitin 1903 në Maqedoni dhe Kryengritjes së Shndërrimit në Odrinska Traki.

Themelet e Organizatës u hodhën më 5 nëntor 1893 (23 tetor – sipas kalendarit të vjetër) në shtëpinë e librashitës Ivan Haxhi Nikolov në Selanik. Në mbledhjen themeluese morën pjesë: Dr.Hristo Tatarçev – mjek, me origjinë nga Resnja, Dame Gruev – mësues, me origjinë nga fshati. Smilevë – Manastir, Petar Pop Arsov – arsimtar, me origjinë nga fshati. Bogomilë – Veleshko, Ivan Haxhi Nikolov – librashitës në Selanik, lindur në Kukush, Anton Dimitrov – mësues, lindur në f. Ajvatovë – Selanik dhe Hristo Batanxhiev – mësues, me origjinë nga fshati. Gumendza, Enidze Vardarsko.

Themeluesit fillojnë t’i përhapin këto ide revolucionare në rininë përparimtare në gjimnazin bullgar të djemve të Selanikut.

Së shpejti, nxënësit e shkollave të mesme krijojnë rrethe, grupe konspirative etj. Pasi mbarojnë, ata shkojnë në vendet e tyre të lindjes dhe fillojnë të agjitojnë atje.

Studentët e rinj dhe profesorët e tyre bëhen strumbullari, pra forca lëvizëse e revolucionit maqedonas. Emisarët vizitojnë fshatrat në Maqedoni dhe Odrinska Thrakë dhe formojnë komitete lokale.

Pasi u formua në këtë mënyrë struktura e organizatës, filloi procesi i krijimit të kompanive të armatosura dhe filloi blerja e armëve në rrugë ilegale nga Bullgaria dhe Greqia.

Me rastin e Ditës së Luftës Revolucionare Maqedonase, në Muzeun e Luftës Maqedonase do të mbahet Akademi Solemne me sloganin “Besëlidhje obligative” në të cilën do të mbajë fjalim kryetari i Qeverisë, Hristijan Mickoski.

Në orën 11:00 delegacioni qeveritar do të vendosë lule të freskëta para Monumentit të themeluesve të VMRO-së, i cili ndodhet në Parkun e Gruas në Shkup, si dhe delegacionit parlamentar i përbërë nga nënkryetari Antonijo Milloshoski dhe deputetja Emilia. Angelova.

Sot në ora 12 në sallën e kristalit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë do të ndahet edhe çmimi shtetëror “23 tetori”.

Fitues i çmimit “23 Tetori” këtë vit është poeti Sllave Dimoski, për arritje shumëvjeçare në fushën e shkencës, kulturës, arsimit, mbrojtjen e interesave shtetërore dhe promovimin e prioriteteve shtetërore, vlerave dhe kulturo-historike. trashëgimia e interesit publik të Republikës së Maqedonisë.