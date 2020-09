Instituti i Vlerësimeve dhe Shëndetit (IHME), i Universitetit të Uashingtonit paralajmëron se muai dhjetor do të jetë vd ekjeprurës, pasi çdo ditë do regjistrohen 30 mijë vik tima nga koronavirusi në hemisferën veriore.

Në studim theksohet se nëse gjithçka vazhdon si deri më tani, vde kjet në të gjithë botën do të arrijnë shifrën 1,9 milionë në dhjetor 2020. Kjo do të thotë që, sipas IHME, në muajt e ardhshëm do të dyfishohen bilancet aktuale, duke e çuar shifrën në total të vik timave në 2,8 milionë.

Sipas IHME, gati 770,000 jetë në të gjithë botën mund të shpëtohen nga tani deri në në 1 janar nëse respektohen masat anti-Covid.

Rreth 27 milionë njerëz janë infektuar në gjithë globin, ndërsa numri i të vde kurve është mbi 880 mijë persona.