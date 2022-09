Pas ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe seancave gjyqësore të mbajtura në të cilat u prezantuan provat e propozuara, Gjykata Themelore Penale Shkup shpalli aktgjykim për K.S. – komandant i Policisë, i akuzuar për veprën penale “Prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve”. Të pandehurin për të cilin prokuroria ka vërtetuar se ka kryer veprën për të cilën akuzohet, gjykata e ka dënuar me katër vjet e gjashtë muaj burg.

“Aksioni është realizuar në prill të vitit të kaluar në bashkëpunim me Agjencinë Amerikane për luftë kundër narkotikëve- DEA, pas së cilës prokurori publik kompetent nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka lëshuar Urdhër për zbatimin e procedurës hetimore. ndaj gjashtë personave të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe tregtimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve” të parashikuar dhe të dënueshëm nga Art. 215 paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal, njoftoi Prokuroria.

Gjatë procedurës hetimore, siç thuhet në njoftim, pesë të pandehurit kanë lidhur marrëveshje me prokurorin publik dhe janë dënuar me dënime efektive me burg nga 5 vjet për D.J. dhe A.U. dhe nga 3 vjet e 6 muaj secili për M.Z., M.S. dhe G.K.

“D.J. dhe A.U. në fillim të muajit prill 2021 kanë rënë dakord me një person NN nga Republika e Greqisë dhe pa autorizim me qëllim shitjen kanë blerë lëndën narkotike marihuanë me peshë totale 199444 kilogramë, të cilën e kanë mbajtur në një vend të panjohur. Pasi D.J. ka gjetur blerës potencialë të lëndës narkotike, është pajtuar me të akuzuarin A.U. për detajet e dorëzimit të drogës dhe është nisur për në Gjevgjeli.

I akuzuari A.U., me një TMV të markës Iveko me marka regjistrimi nacionale maqedonase, në mënyrë të paligjshme e ka bartur drogën nga një vend i pacaktuar në parkingun e një lokali në fshatin Radobil të Prilepit dhe me një TMV të markës Dacia Duster është larguar për të takuar blerësi potencial, dhe i akuzuari M.Z. dhe M.S. kanë mbetur në kërkim të mjetit me lëndë narkotike. Pasi A.U. është takuar me blerësin, i ka thënë që ta ndjekë me një furgon TMV të markës Citroen Xhamper me marka kombëtare greke dhe së bashku janë nisur drejt Prilepit, ndërsa të pandehurit G.K. si shofer dhe K.S si pasagjer me PMV markë Audi A8 i kanë ndjekur.

Në parkingun në fshatin Radobil, ndërsa i akuzuari A.U., M.S. dhe M.Z po transferonin drogën narkotike të paketuar në 40 kuti kartoni të TMV markës Iveko në një furgon TMV të markës Citroen Xhamper, i akuzuari G.K. dhe K.S. ishin parkuar në dalje për në fshatin Radobil për të vëzhguar lëvizjen përgjatë rrugës kryesore Prilep – Gradsko dhe për të siguruar transportin e drogës.

Pas vendosjes së drogës, i akuzuari M.S. me automjetin e markës Iveko është nisur në drejtim të Prilepit, ndërsa i akuzuari tjetër me tre PMV dhe një TMV në të cilin ndodhej droga është drejtuar në rrugën kryesore Prilep-Gradsko në drejtim të Gradsko, duke lëvizur në një kolonë njëra pas tjetrës. Me të mbërritur në kryqëzimin për në fshatin Raec, janë ndaluar nga punonjësit e policisë së MPB-së dhe pas bastisjes janë privuar nga liria. Njëkohësisht në Prilep i është hequr liria të akuzuarit që drejtonte TMV-në e markës Iveko, ndërsa në Gjevgjeli në një pompë të benzinës është arrestuar edhe i akuzuari organizator i grupit kriminal, theksohet në kumtesën e Prokurorisë Publike.

Me aktgjykime, përveç dënimeve të shqiptuara efektive me burgim, është konfiskuar edhe pasuri e luajtshme, përfshirë: 17.360 euro, 40 franga zvicerane, 53.200,00 denarë, 13 telefona celularë, TMV markë Iveko, dy ora dore luksoze, një laptop, GPS navigacion, doreza metale dhe një thikë Air Force.