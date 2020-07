Ministri i Brendshëm, Naqe Çulev, deklaroi sot se policia është e gatshme të zhvillojë zgjedhje paqësore, të ndershme dhe demokratike.

Ai theksoi se vetë procesi i votimit do të jetë i sigurt dhe u bëri thirrje qytetarëve që të dalin dhe të votojnë për opsionin që ata mendojnë se duhet të fitojnë.

“Këto zgjedhje janë specifike sepse ato zhvillohen në një pandemi, por votimi do të zgjasë tre ditë. Ministria do të duhet të sigurojë materialin e votimit për tre ditë, vetë votimi do të zgjatet në mënyrë që detyrimet e Ministrisë së Brendshme dhe barra për zyrtarët të jenë dukshëm më të larta.

Për sa i përket pajisjeve mbrojtëse, gjithçka është siguruar, ne kemi mjete materiale dhe teknike, por duhet të theksohet se meqenëse zgjedhjet janë në verë, do të jetë një barrë e rëndësishme për policinë, por ne jemi të gatshëm për zgjedhjet”, tha Çulev.