Konkursi për regjistrim në shkollat ​​e mesme profesionale u bë në bazë të nevojave, të përcaktuara në një dialog shoqëror midis shkollave, qeverive lokale dhe ndërmarrjeve. Ky është njëri efekt – një konkurs i vërtetë për regjistrim në shkollat ​​e mesme. Efekti i dytë është se 97 paralele janë të hapura si të dyfishta, që do të thotë se ne kemi një klasë me praktikë më intensive dhe më shumë orë praktikë në kompani, deklaroi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska.

Kompanitë, theksoi ajo në emisionin “Magazina ekonomike”, nënshkruan marrëveshje me shkollat, për këto klasa, dhe vetë kompanitë janë shfaqur për herë të parë në konkurs.

“Ju e dini saktësisht edhe si prind edhe si nxënës, që në atë shkollë, ajo klasë ka një praktikë intensive në një kompani të caktuar. Kjo ju jep hapësirë ​​t’u tregoni nxënësve dhe prindërve se ata punëdhënës janë të gatshëm “t’i absorbojnë më tej këta nxënës në kompanitë e tyre pas shkollës së mesme. Ne po krijojmë dy mundësi për një nxënës, nëse ai përfundon shkollën e mesme që të ketë punësim të drejtpërdrejtë ose një pozitë më të mirë fillestare për arsimin e lartë”, tha Carovska.

Ministria po punon intensivisht për krijimin e një modeli kombëtar të arsimit të dyfishtë.

“Ky nuk fillon me mandatin tim, ai ka filluar disa vjet më parë me përpjekjet për të krijuar një sistem dhe ai të jetë praktik dhe i pranuar nga nxënësit. Të gjitha 11 pilot klasat që u hapën në arsimin e dyfishtë dhanë rezultate të shkëlqyera. Kjo është arsyeja pse ne vendosëm që ky model të përkthehet në një zgjidhje ligjore, e cila aktualisht është duke u punuar dhe do të dalë në debat publik shumë shpejt, por nga ana tjetër në zgjidhjen ekzistuese ligjore ne kemi gjerësi të mjaftueshme që të vendosim orë të mjaftueshme me mësimdhënie praktike intensive, gjatë vitit të dytë, të tretë dhe të katërt. Edhe praktika feriale, por edhe puna praktike që duhet të bëhet në shkolla duhet t’u transferohet kompanive”, tha Carovska.