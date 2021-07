Ambasadorja e SHBA-ve në Maqedoninë e Veriut, Kate Byrnes vlerëson se Korridori 8 është prioritet i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut.

“Kjo pikë kufitare shtrihet në Korridorin 8, i cili kalon nga Deti i Zi deri në Portin e Durrësit. Korridori 8 është prioritet i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe duhet të shihet edhe si prioritet për rajonin”, ka shkruar Byrnes.

Kujtojmë që sot Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi ligjin për ndërtimin e Korridorit 8. Projektimin dhe ndërtimin e Korridorit 8 do ta bëjë kompania amerikane Bechtel & Enka. Korridori 8 në Maqedoni kalon nga Tetova – Gostivari – Kërçovë – Trebeshinë – Strugë – Qafë Thanë.

Qeveria e vendit ka premtuar disa herë që Korridori 8 do të përfundojë brenda këtij mandati gjegjësisht deri në vitin 2025.

I joined @USAmbAlbania, Customs Administration officials from 🇲🇰 & 🇦🇱, private sector representatives and other partners at the event announcing the establishment of joint border control points between North Macedonia and Albania at the Kjafasan border cross. pic.twitter.com/3IjW58PQEb

— Ambassador Kate Byrnes (@USAmbNMacedonia) July 15, 2021