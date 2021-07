Ideja ishte të tregojmë se jemi serioz në lidhje me zbatimin e Marrëveshjes së Miqësisë me Bullgarinë. Ne jemi të bindur se shpejt do të arrijmë në fazën e realizimit. Ne duhet të kishim treguar se Maqedonia nuk ka qëllime të fshehura ndaj Bullgarisë. Pas rezultateve që ata patën në prill u vendosëm në një pozicion që të mos kishim një bashkëbisedues në anën tjetër tha Vllado Buçkovski për “TV24”.

“Ende, mendoj se ky vakum u përdor në mënyrë produktive. Akuzat e OBRM-PDUKM-së, të cilat janë të vazhdueshme, u përshkallëzuan, përshkallëzimi ishte në nëntor-dhjetor. Doli që në të vërtetë OBRM-PDUKM nuk tregoi asnjë grimë të të kuptuarit të mbrojtjes së interesave kombëtare dhe shtetërore.

Ai bëri dëme serioze si në Maqedoni ashtu edhe në Bullgari, disa nga politikanët bullgarë përmendnin vazhdimisht në çdo takim që kisha se kërkesa për garanci shtesë është për shkak të kërcënimeve nga opozita”, tha Buçkovski.

Lidhur me Rezolutën e opozitës, ai beson se teksti duhet të harmonizohet me të gjitha partitë politike.