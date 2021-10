Vendet fqinje dhe bota në përgjithësi po përgatiten për ta zbutur ndikimin e krizës energjetike me masa konkrete që qytetarët të mos e ndiejnë rritjen e çmimeve të ushqimit, energjisë elektrike dhe karburanteve. Heqja e përkohshme e TVSH -së për energjinë elektrike dhe gazin në Danimarkë, ngrirja e çmimeve të ushqimit dhe karburanteve në Kroaci, kursimi i energjisë elektrike përmes kufizimeve në disa fabrika në Kinë, ndërsa Gjermania tashmë po shqyrton mundësinë e subvencionimit të drejtpërdrejtë të ngrohjes për qytetarët e varfër. Qeveria e vendit tonë thotë se tani për tani po e ndjek nga afër situatën.

Rritja e çmimeve të energjensëve nëpër bursat botërore dhe i rrymës elektrike, megjithatë do të nxis rritje të shkallës së inflacionit tek ne- shprehen nga Banka Popullore.

Me ciklin e parashikimit për muajin prill, parashikuam normë inflacioni prej 2,2 %, por duke u nisur nga zhvillimet e fundit lidhur me inflacionin si dhe parashikimet, veçanërisht për lëvizjen e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, me siguri do të bëjmë rishikim mesatar në rritje të inflacion – deklaroi Anita Angellovska-Bezhoska, guvernatore e Bankës Popullore.