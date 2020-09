Besimi: Borxhi do të stabilizohet kur ekonomia të kthehet në rrugën e rritjes

Duke zbatuar konceptin e ri të financave SMART, ne do të punojmë në përmirësimin e realizimit të shpenzimeve kapitale. Kjo, siç informohet nga Ministria e Financave, u paralajmërua nga ministri i Financave Fatmir Besimi në intervistën javore për “Radio Evropa e Lirë” dhe theksoi se Ministria e Financave, por edhe Qeveria do të krijojë njësi apo organe për të monitoruar realizimin e shpenzimeve kapitale për për të përmirësuar performancën.

Koncepti i financimit SMART, siç thekson Besimi, është vendosja e një strategjie të qartë në financat publike, monitorimin dhe matjen e rezultateve dhe në të njëjtën kohë veprim të përgjegjshëm dhe transparent.

“Për këtë koncept të financave SMART ne kemi mbështetje të qartë nga institucionet ndërkombëtare dhe Komisioni Evropian. Ekzistojnë fonde shtesë për të mbështetur modelin e menaxhimit të financave publike me një grant prej 5 milion euro për buxhetin dhe programin e planifikimit. Ne gjithashtu biseduam me Bankën Botërore në lidhje me fondet shtesë për sistemin, softuerin dhe aplikacionin si në Ministrinë e Financave ashtu edhe në Drejtorin e të Ardhurave Publike në mënyrë që të dhënat të mund të kontrollohen për të përmirësuar planifikimin. Në periudhën e ardhshme, Ligji i ri i reformës për Buxhetet do t’i paraqitet ENER-it dhe do të fillojë një debat publik mbi të”, thotë Besimi.

Lidhur me pritjet për rritje këtë vit, Besimi thotë se projeksioni tani për tani mbetet në -3.4 për qind në përputhje me realizimin aktual të buxhetit.

Sidoqoftë, ai thekson se ka ndryshime në skenarët deri në fund të vitit, në varësi të faktit nëse do të ketë një valë të re të krizës me Covid-19.

Sa i përket borxhit publik, Besimi thotë se në periudhën afatshkurtër ai do të rritet duke pasur parasysh që nuk ka rritje ekonomike, dhe ka nevojë për shpenzime për të mbështetur qytetarët dhe ekonominë. Ai tregon se në planin afatmesëm borxhi do të stabilizohet kur ekonomia të kthehet në rrugën e rritjes ekonomike.