Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, e ka fituar çmimin për bashkëpunimin më të mirë në ceremoninë e MTV EMA, së bashku me David Guetta për hitin “I’m Good (Blue)”.

Ngjarja e sivjetme muzikore në Dusseldorf të Gjermanisë që drejtohej nga Rita Ora dhe Taika Waititi, filloi pikërisht me interpretimin e dyshes.

Në vijim pasuan interpretimet tjera dhe ndarja e çmimeve kryesore të mbrëmjes, një prej të cilëve e fitoi edhe Bebe.

We’re good and we’re feeling alright after @davidguetta and @beberexha’s opened the #MTVEMA Awards! pic.twitter.com/0e6aQyFBel

— MTV EMA (@mtvema) November 13, 2022