Nga shtatori, nxënësit e klasave të para do të mësojnë sipas programit të ri për të cilin përfundon përgatitja e materialeve mësimore. Për lëndën e shkencave natyrore, është duke u shtypër material i ri, autorët e të cilit ishin Biljana Llazareska, Biljana Stojanovska, Sonja Kirkovska dhe Nella Slezenkova Nikovska.

“Ne kemi krijuar material të mrekullueshëm që do të jetë interesant dhe emocionues për nxënësit , sepse ata janë më të lumtur në klasë kur ne bëjmë eksperimente dhe kur ata kanë përpara tyre materiale mësimore që janë shumëngjyrëshe dhe të pasura me ilustrime”, thotë autorja Biljana Llazareska .

Sipas Llazareskës , përmbajtja e materialit është e kuptueshme për nxënësit , , dhe qëllimi është që t’i fusin ato në materialin mësimor përmes aktiviteteve dhe lojërave dhe të kuptojë aspektet e barazisë gjinore, ndërkulturalizmit, përfshirjen, mbrojtjen e mjedisit jetësorë , respektimit , të drejtat dhe të ngjashme.

“Shpresojmë që ky libër shkollor të ofrojë një qasje tjetër ndaj mësimit dhe do të rrisë kompetencat e njohurive, aftësive, shkathtësive dhe qëndrimeve. Kjo do t’u mundësojë nxënësve të mësojnë me kuptim, i cila ndihmon në zhvillimin e mendimit kritik dhe kreativitetin , e cila është qëllimi i vetë proceseve të reformës “, thotë Llazareska.

Implementimi i Konceptit të ri, të cilin e përgatiti Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me Byronë për Zhvillimin e Arsimit, fillon nga viti i ri shkollor në klasën e parë dhe të katërt, për të cilën janë zhvilluar dhe përgatitur materiale mësimore që janë plotësisht të harmonizuara me programet mësimore të reja . Ndryshimet do të bëhen në faza dhe implementimi i plotë i reformës në klasën e nëntë pritet të mbarojë për 5-6 vite. Materialet e reja mësimore përgatiten në koordinim me BDE, dhe gjithashtu materiali shqyrtohet nga komision i recezentëve dhe profesorëve të universitetit.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës