Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Besa dhe ministri i Bujqësisë, Arjanit Hoxha në konferencë për shtyp tha se jep dorëheqje nga posti i ministrit.

“Për shkak të cenimit të demokracisë në zgjedhjet lokale, nga një pjesë e këtij pushteti me në krye zëvendëskryeministrin e BDI-së, u cenua e demokracia në vend me metoda manipuluese që vazhdoi edhe gjatë ditës së djeshme që ishte dita më e turpshme për demokracinë e vendi, unë jap dorëheqje nga pozita e ministrit bashkërisht me dy zëvendësministrat”, tha Hoxha.