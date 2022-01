Jeff Hovenier është konfirmuar si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.

Ditë më parë ai ka thënë ca fjalë për punën që e pret në Prishtinë.

“Kosova do të jetë vendi i dhjetë në të cilin do të shërbejë”, ka thënë Hovenier, i cili në të kaluarën ka shërbyer edhe në Turqi, Gjermani, Kroaci, Greqi, Panama, Paraguai, Peru, Serbi dhe Mal të Zi.

“Gjithmonë e dija se do të kthehem”, ka theksuar ai, duke u ndërlidhur me mandatin që do ta marrë në Kosovë.

Ndër të tjera, ai ka treguar se ka angazhuar një murator për të përzgjedhur pikturat të cilat do t’i vendos mureve të shtëpisë dhe ambasadës në Kosovë.

“Ne kemi investuar shumë në Ballkan. Është të interes amerikan që Kosova të jetë stabile, demokratike, prosperuese, e që do të bëhet.