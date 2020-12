Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsion deri tek Gjykata Themelore Penale-Shkup ka dorëzuar aktakuzë kundër nëntë personave. Personat K.S., T.G. dhe R.D. akuzohen se kanë bërë vepër të vazhduar penale keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim nga neni 353 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 3 lidhur me paragrafin 1, ndërsa së bashku me personat tjerë Z.Sh, V.SH., V.D. V.P., G/K/. dhe Z.M. kanë bërë vepër penale pastrim parash dhe derdhje tjera nga vepra ndëshkuese nga neni 273 paragrafi 5 dhe paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 nga Kodi penal.

Me veprimet që të akuzuarit i kanë ndërmarrë në mënyrë të paligjshme janë lëshuar në qarkullim para në vlerë prej mbi nëntë milion euro.

Prokuroria Themelore njoftoi sot se nga fillimi i vitit 2001 deri në fund të vitit 2004 K.S., T.G., dhe R.D. si persona përgjegjës në personat juridikë, me synimin që dy persona juridikë në pronësi private të marrin përfitim të konsiderueshëm pasuror, ata abuzuan me pozitën dhe autoritetin e tyre zyrtar në kryerjen e kompetencave të tyre të veçanta për funksionimin juridik të personave juridikë.

Prokuroria lidhur me lëndën solli edhe urdhër për vlerësimin e pronës së ngrirë dhe pronës eventuale shtesë në pronë të të akuzuarve me të cilin do të realizohet procedura për konfiskim.