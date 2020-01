Marrja e një shishe ujë me vete kur shkoni për të fjetur është një praktikë e njohur tashmë.

Në tryezën e shtratit ose në këmbët e shtratit, një shishe me ujë të freskët lejon, veçanërisht në verë, që të mund të shtriheni me qetësinë që nëse do të zgjoheshin të etur, nuk do të kishte nevojë të ngrihesh për ta pirë.

Megjithatë, sipas një studimi, mbajtja e një shishe me ujë afër shtratit gjatë natës është arritur në përfundimin se është e rrezikshme për shëndetin.

Në fakt, ekziston mundësia e marrjes së disa baktereve dhe për këtë arsye të sëmureni, por rreziku kryesor përballet nga ata që, si shumica e njerëzve, pinë nga shishet plastike.

Bisphenol, një substancë toksike që lëshohet kur shishja ruhet në temperatura veçanërisht të larta, në të vërtetë përdoret për prodhimin e tyre.

Për të eliminuar çdo lloj rreziku, gjatë natës është më mirë të bëni përpjekje dhe të ngriheni duke shkuar te frigoriferi për të konsumuar ujin dhe shuar etjen.