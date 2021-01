Vaksina dhe ilaçi ivermektin janë shpresa e re për shpëtim nga coronavirusi. Të dy barnat së shpejti do të mbërrijnë në vend.

“Ivermektin do të jetë në dispozicion në barnatore për dy javë, do t’u jepet tre grupeve të qytetarëve dhe të gjithë do të kenë doza të ndryshme, për shkak të të cilave duhet të konsultohet një mjek për përdorimin e tij. Këto janë grupe rreziku të punëtorëve, njerëz që kanë konfirmuar kontakt dhe njerëz që kanë Covid-19. Ekziston një dozë e ndryshme në të gjitha grupet dhe për këtë arsye duhet të jetë nën mbikëqyrjen e një mjeku”, tha ministri i Shëndetësisë, Venko Filipce.

Përmes sistemit Covax, vendi do të marrë vaksinat e para kundër coronavirusit, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Ka arritur letra nga COVAX që vaksina mund të mbërrijë në fund të janarit, fillim të shkurtit, ne kemi aplikuar tashmë që të jemi në grupin e parë të vendeve për sa i përket gatishmërisë për të marrë vaksina, tha Ministri i Shëndetësisë Venko Filipce.

Sa për sa doza vaksinash mund të presim në të vërtetë, Ministri tha se mund të presim 800.000 doza vaksinash bazuar në tre mekanizma.

Sa i përket numrit rasteve të reja me coronavirus, numri po zvogëlohet ndjeshëm.

“Numri i këtyre ditëve të kaluara të pacientëve që kanë nevojë për shtrim në spital është ende trendi i mbajtjes së një numri të vogël të pacientëve të shtruar në të gjitha spitalet, jo vetëm në Shkup, por në të gjithë vendin. Besoj se do të qëndrojë kështu, besoj se shkeljet e masave nuk ishin të zakonshme”, tha Filipce.