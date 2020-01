Jetë

2020 vit i brishtë, çfarë parashikohet të ndodhë dhe pse shkurti ka 29 ditë një herë në 4 vjet

Do të quhet një vit i brishtë, Viti i Ri 2020 i cili trokiti në mesnatë. Muaji shkurt do të ketë 29 ditë, një rregull ky që përsëritet një herë në 4 vite. Por çfarë është një vit i brishtë? Është një vit me 366 ditë, kjo e fundit shtohet për të rregulluar shtyrjen e stinëve....