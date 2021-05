Zinedine Zidane do të largohet nga Real Madridi, ndërsa Juventusi mbetet opsioni kryesor – raporton L’Equipe.

Sipas gazetës franceze, trajneri i Los Blancos do të takohet me Florentino Perezin dhe në ditët në vijim do të bëhet njoftimi zyrtar rreth të ardhmes së tij.

Presidenti i Realit nuk e ka planifikuar sezonin e ardhshëm me Zidane në krye të skuadrës, ashtu që pritet largimi i tij këtë verë.

Mbretërit nuk kanë fituar asnjë trofe në këtë sezon dhe kjo ka ndodhur për herë të parë që nga sezoni 2009/2010.

Në javën e kaluar, ZiZu kishte thënë se Los Merengues do të ishin më mirë pa të, duke nxitur spekulime se mund të largohet këtë verë.

Në ndërkohë, Juventusi ka qenë i lidhur me shërbimet e strategut francez, i cili në vitin 2001 ishte larguar asokohe si lojtar.