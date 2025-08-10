Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Afrim Gashi, sot shpalli zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 19 tetor.
Gashi nënshkroi Vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të teta lokale në përputhje me nenin 12 paragrafi 4 të Kodit Zgjedhor,
duke respektuar afatin prej 70 deri në 90 ditë nga shpallja deri në mbajtjen e zgjedhjeve, informoi Kabineti i tij.
Kodi Zgjedhor dhe sipas kalendarit që do të miratohet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
Raundi i parë i zgjedhjeve për kryetarë bashkish dhe anëtarë të këshillave të 80 komunave dhe qytetit të Shkupit do të mbahet më 19 tetor, në përputhje me nenin 16 paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor.
Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarë bashkish duhet të mbahet më 2 nëntor, në njësitë e vetëqeverisjes lokale
në të cilat zgjedhjet nuk do të përfundojnë në raundin e parë.
