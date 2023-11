Në javët në vijim pritet një sqarim për afatin për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, si dhe për kandidatët që do të “luftojnë” për postet më të larta shtetërore.

Kryeministri dhe kryetari i LSDM-së Dimitar Kovaçevski konsideron se ka hapësirë ​​të mjaftueshme për organizimin e zgjedhjeve në maj, në mandatin e tyre të rregullt dhe opinioni do të informohet për qëndrimet përfundimtare të partive politike, thotë ai, kur të arrihet një konsensus më i gjerë. arrihet brenda Kuvendit.

Sipas tij, të gjitha vendimet e personelit do të ndahen me publikun pasi do të kryhen nga organet zyrtare të partisë.

Aktualisht, informon Kovaçevski, janë duke vazhduar bisedimet për finalizimin e Kodit Zgjedhor dhe përfshirjen në të të gjitha vëzhgimet e OSBE/ODIHR-it. Tashmë është finalizuar në masën më të madhe dhe shumë shpejt do të jetë në seancën e qeverisë, si dhe në seancën në Kuvend ku do të merret një zgjidhje ligjore plotësisht e harmonizuar.

Me BDI-në kemi një marrëveshje të qartë koalicioni të publikuar në vitin 2020, sigurisht që po diskutohen modalitetet me ta, por qëllimi për të arritur një koalicion evropian që do të udhëheqë një front të gjerë është gjëja kryesore që do t’i bashkojë partitë në zgjedhjet e ardhshme. Të gjitha detajet dhe vendimet kadrore që do të pasojnë do të ndahen me opinionin, pasi do të kryhen nga organet zyrtare të partive, theksoi Kovaçevski.

Me rastin e formimit të koalicioneve, nënvizoi Kovaçevski, është thelbësore të ndajmë vlerat e përbashkëta që i referohen para së gjithash vizionit të një shoqërie moderne dhe një shteti modern.

Naum Stoillkovski, zëdhënës i VMRO-DPMNE-së, në lidhje me deklaratën e Kovaçevskit për mbajtjen e zgjedhjeve të dyfishta, theksoi se ky është hapi i kërkuar dhe i pritur.

“Ky është hapi që ne e kërkonim dhe e prisnim, duke qenë se zgjedhjet e përbashkëta janë e vetmja rrjedhë logjike e ngjarjeve duke evituar një vrull të ekonomisë dhe nevojën për të ngarkuar financiarisht qytetarët përmes rritjes së shpenzimeve për zgjedhje të mundshme të ndara”, theksoi Stoillkovski.