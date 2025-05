Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se nëse biseda e tij me udhëheqësin e Kremlinit, Vladimir Putin zhvillohet, ai do të negociojë një armëpushim të plotë.

“Ne do të bëjmë gjithçka që ky takim të ndodhë. Nëse Putini është vërtet i gatshëm jo vetëm në media, por edhe në jetën reale për t’u takuar. Dhe pastaj, në nivelin e udhëheqësve, ne do të bëjmë gjithçka për të rënë dakord për një armëpushim. Sepse është me të që unë duhet të negocioj një armëpushim. Sepse ai është i vetmi që vendos për këtë”, tha presidenti ukrainas

Zelensky theksoi se nëse gjatë negociatave, Putin shpreh gatishmëri për një armëpushim pa kushte, kjo do të hapë rrugën për bisedime më të hollësishme rreth përfundimit të luftës në tërësi,

Ai gjithashtu shprehu shpresën se homologu i tij amerikan Donald Trump do t’i bashkohet bisedimeve të tij me Putinin.

“Ne i ofruam presidentit Trump të bashkohej. Nuk e di vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, por në çdo rast, nëse ai konfirmon pjesëmarrjen e tij, kjo do të shtonte vrull shtesë për të sjellë Putinin”, shtoi Zelensky.