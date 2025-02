Njoftimi pasoi disa ditë negociatash të tensionuara midis SHBA-së dhe Ukrainës, në të cilat Zelensky pretendoi se SHBA-të po i bënin presion për të nënshkruar një marrëveshje me vlerë më shumë se 500 miliardë dollarë që do të detyronte “10 breza” ukrainasish ta kthenin atë.

Mediat raportuan vonë të martën se kushtet e një marrëveshjeje ishin arritur.

“Kam dëgjuar se ai do të vijë të premten. Sigurisht që është në rregull me mua nëse ai dëshiron. Dhe ai do të donte ta nënshkruante atë së bashku me mua. Dhe e kuptoj që është një punë e madhe, shumë e madhe”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.

I pyetur se çfarë do të merrte Ukraina në marrëveshje, Trump tha se, “350 miliardë dollarë, pajisje ushtarake dhe e drejta për të luftuar”.

Ne kemi negociuar pak a shumë marrëveshjen tonë mbi tokë dhe gjëra të tjera të ndryshme. Ne do të kërkojmë … siguri të përgjithshme për Ukrainën më vonë. Nuk mendoj se do të jetë problem. Ka shumë njerëz që duan ta bëjnë këtë, dhe unë fola me Rusinë për këtë. Ata nuk dukej se kishin problem me të. Kështu që unë mendoj se ata e kuptojnë se nuk do të kthehen. Dhe sapo ta bëjmë këtë, ata nuk do të kthehen më.

As qeveria e SHBA dhe as ajo e Ukrainës nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment nga Guardian mbi kushtet e marrëveshjes.

Propozimi fillestar i SHBA, i cili përfshinte një interes financiar 100% në fondin në të cilin do të kalonin të ardhurat nga nxjerrja e burimeve natyrore, kishte provokuar zemërim në Ukrainë dhe aleatët e tjerë në Evropë.

‘Unë nuk po nënshkruaj diçka që 10 breza ukrainas do të duhet të paguajnë,” tha Zelenskyy për propozimin fillestar. Negociatat u shoqëruan me një luftë publike fjalësh, në të cilën Trump e quajti Zelensky një “diktator pa zgjedhje”, një pikë e zakonshme bisede e Kremlinit.

Burimet që SHBA po kërkon në Ukrainë përfshijnë komponentët kryesorë për bateritë, prodhimin e titanit dhe metalet e rralla të tokës që përdoren në elektronikë, turbina me erë, armë dhe produkte të tjera moderne.