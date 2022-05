Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka postuar një video-mesazh në Twitter duke përkujtuar fitoren ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore dhe duke thënë se vendi i tij do ta fitojë luftën me Rusinë.

Zelensky deklaroi gjithashtu se Ukraina nuk do t’i japë Rusisë “asnjë pjesë të tokës sonë”.

“Ne po luftojmë për një fitore të re. Rruga drejt saj është e vështirë, por nuk kemi dyshim se do të fitojmë”, theksoi ai.

Rusia po shënon gjithashtu sot përvjetorin me paradat e saj vjetore të Ditës së Fitores në të gjithë vendin, të cilat festojnë fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste.

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 9, 2022