Lancimi nuk pritej të bëhej deri në shtator.

Edhe pse kohët e fundit ka pasur shumë thashetheme rreth dukjes së iPhone 13 Pro, produktit që nuk është lancuar akoma nga Apple, tani gjërat janë bërë plotësisht të qarta, shkruan lajmi net.

iPhone 13 Pro nuk do të bëhet i njohur për publikun nga Apple deri me 7 qershor, kur do të prezantohet së bashku e përditësimet e iOS 15.

iPhone 13 Pro i Apple pritet të dal në shitje në shtator, dhe dizajni përputhet me informacionin e mëparshëm, me përjashtim të fryrjes së kamerës, e cila ka lente më të mëdha se më parë.

Korniza e telefonit do të jetë e bërë nga çeliku inox që është më pak e ndjeshme ndaj gjurmëve të gishtërinjve krahasuar me iPhone 12 Pro.

Çmimi besohet të sillet nga $699 deri $1,099, pra, ngjashëm me iPhone 12 kur u lancua për herë të parë.

Ekspertët pretendojnë se modelet e ardhshme do të jenë më shumë versione “S” sesa pajisje me përmirësime të mëdha. kështu që emri iPhone 12S është i mundur.