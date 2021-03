“Ne çdo ditë presim informatë konkrete se kur do të mbërrijnë vaksinat. Unë tani kam informatë se kur do të arrijnë 3000 vaksinat, por si ta them, në rast se nuk arrijnë?”, u përgjigj kryeministri Zoran Zaev, i pyetur se kur do të arrijnë vaksinat në vendin tonë.

“Të dielën presim që të arrijnë përmes DHL, ministri po përgatitet me ambasadorin që ti pres dhe normalisht që të lëshohen në qarkullim”, tha Zaev.