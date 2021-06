“Taksa ekologjike është përgjigjja për kujdesin e mjedisit jetësor dhe në thirrjen e qytetarëve të ndërmarrim masa lidhur me këtë çështje të rëndësishme, prandaj edhe të gjitha paratë e grumbulluara të kësaj takse do të shkojnë në Fondin ekologjik e cila do të ndihmojë tranzicionin e drejtë nga lëndët djegëse fosile në energjense të burimeve të rinovueshme të energjisë”.

Këtë e ka thënë kryeministri Zoran Zaev, në lidhje me vendimin e Qeverisë për të rritur taksën për derivatet e naftës. Në një intervistë për TV Telma, ai tha se qytetarët dhe biznesmenët nuk duhet të jenë të brengosur se kjo masë do të rritë çmimet e karburanteve.