Në legalizimin e marihuanës, kryeministri Zaev sheh një mundësi për potencial serioz ekonomik të vendit dhe sukses në luftën kundër përdorimit të narkotikëve të rënda.

Ai në një intervistë për Alsat, nuk premtoi miratimin e ligjit, duke theksuar se deputetët do ta dëgjojnë zërin e popullit.

Siç tha Zaev, gjatë zbatimit eventual të ligjit, ai fillimisht do të zbatohej në zona të caktuara të vendit.

“Së pari do të jetë në qendrat turistike. I permenda: Ohrin, Strugën, Resnjën, Dojranin, Mavrovën, Berovën, por edhe Shkupi është qendër e madhe turistike … në rrethana të tilla mund të shkojmë fillimisht me kafeteritë, pastaj mundim ta legalizojmë kudo, në kushtet e plotësuara, por edhe kjo do të varet nga debati. Qytetarët mund të vendosin të mos lejohet, mund të lejohet pjesërisht … Unë do shkoja hap pas hapi që të jemi më të kujdesshëm”, tha Zaev.