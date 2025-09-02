Regjisori i njohur veteran, Woody Allen, tashmë 89-vjeçar, vlerësoi papritur aftësitë aktoriale të presidentit të SHBA-së Donald Trump, në një podcast që u transmetua sot.
Duke folur në podcastin e Bill Maher “Club Random”, Allen kujtoi punën me Trump në filmin e vitit 1998 “Celebrity”, në të cilin Trump shfaqet si vetvetja për 11 sekonda.
Në skenë, manjati i pasurive të patundshme deklaron qëllimin e tij për të blerë Katedralen e Shën Patrikut në Manhattan, për ta shembur atë dhe për ta zëvendësuar atë me një “ndërtesë shumë, shumë të lartë dhe të bukur”.
“Ishte një kënaqësi të punoja me të dhe ai ishte një aktor shumë i mirë”, tha Allen sipas raporteve të medias amerikane.
“Ai ishte shumë i sjellshëm dhe bëri gjithçka siç duhet. Ai kishte një talent të vërtetë për biznesin e spektakleve”, theksoi Allen.
Politikisht, Allen e përshkroi veten si demokrat dhe tha se votoi për Kamala Harris.
Ai theksoi se nuk pajtohet me politikën e Trump deri në 99%.
Allen tha se ishte i befasuar që Trump hyri në politikë, pasi duket se presidentit amerikan i pëlqente të shkonte në ndeshjet e basketbollit të ”New York Knicks”, të luante golf ose të ishte gjyqtar në konkurset e bukurisë.
Ndërkohë, Bill Maher vuri në dukje se të qenit president është puna më e mirë e aktrimit, të cilën Allen nuk e refuzoi.
Regjisori amerikan, i cili ka kohë që është shumë kontrovers, tha se do të donte ta drejtonte Trump në rolin e tij si president, por pranoi se kjo nuk do të ndodhte.
